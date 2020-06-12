Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова

https://static.news.ru/photo/5cea3a80-acb5-11ea-bc9b-fa163e074e61_660.jpg Александр Ширвиндт Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал про пьяные выходки своего друга Олега Ефремова отца Михаила Ефремова.

Ширвиндту много раз приходилось вызволять актёра из неприятных ситуаций, которые были связаны с пристрастием к алкоголю. Часто актёру звонили из театра «Современник», чтобы он приехал и успокоил Ефремова — человека «дикого темперамента». Тогда Ширвиндт срывался в театр, где актёра держали несколько человек.

А у него [у Олега Ефремова] был пунктик: нутряной демократ, он ненавидел всё, что касается роскоши, барства, и в состоянии крайнего опьянения ногами бил машины, стоявшие у театра, — написал в книге Ширвиндт.

Он подчеркнул, что Ефремов-старший мог даже разбить свой автомобиль.

Сын Олега Ефремова актёр Михаил Ефремов вечером 8 июня в центре Москвы врезался на Jeep Grand Cherokee в фургон «Лада» курьерской службы. Его водитель 57-летний Сергей Захаров умер в больнице. В момент ДТП Ефремов был пьян, позже экспертиза показала у него в крови наличие наркотиков.

Известному актёру грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы от 5 до 12 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что постоянно видел Ефремова в неадекватном состоянии. Продюсер отметил, что половина звёзд отечественного шоу-бизнеса употребляет запрещённые препараты.