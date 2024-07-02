Шикарный дворец, подлые дети и отец: соседи вывели Омаровых на чистую воду

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сразу после терактов в Махачкале и Дербенте 23 июня правоохранители задержали главу Сергокалинского района Магомеда Омарова — двое его сыновей, предположительно, участвовали в атаках на синагоги и православные храмы в Дагестане. Полицейские убили нападавших. На допросе Магомед признался, что знал о ваххабитских взглядах детей. Как живет село Сергокала и что там говорят о семье Омаровых — в репортаже NEWS.ru.

Что случилось в Сергокале после задержания главы района

Сергокала — крупное и оживленное село в предгорной местности Дагестана. Оно находится примерно между Махачкалой и Дербентом. Село считается административным центром Сергокалинского района, главой которого с 2010 года был Магомед Омаров.

Вечером 23 июня, когда произошли теракты в Махачкале и Дербенте, в селе была слышна стрельба. РЕН ТВ со ссылкой на МВД республики писал, что на площади в районе стелы «Сергокалинцам, погибшим за Родину» на улице Азизова неизвестные обстреляли машину с полицейскими. Сообщалось об одном пострадавшем. Позже публикации об инциденте были удалены.

Жители села рассказывают, что никаких нападений не было. 23 июня силовики задержали Омарова. По словам местных, его сторонники собрались на площади, которая расположена по пути к дому экс-главы. Они требовали освобождения Магомеда, и росгвардейцы начали стрелять в воздух, чтобы разогнать протестующих.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Когда его (Омарова. — NEWS.ru) задержали, односельчане, его окружение, знакомые вышли на площадь. Их хотели разогнать, но они не уходили. Милиция в итоге сделала предупредительный выстрел в воздух», — поделился один из местных жителей.

Где жил Омаров в Сергокале

Магомед Омаров родился в Сергокале. Однако дагестанцы называют его родным селом соседнее Мюрего, расположенное в 10 километрах за рекой Какаозень в более живописном холмистом районе. По словам его жителей, в 2000-е годы бандформирования терроризировали население, однако, как они утверждают, времена ваххабизма якобы закончились там в 2009–2010 годах.

Дом, расположенный на улице Буденного за высоким забором с колоннами и, по некоторым данным, принадлежавший Омарову, отличается от соседних роскошным внешним видом. Однако местные жители рассказывают, что бывший глава отдал этот особняк детям, так как переехал в другой.

По их словам, Омаров жил почти на выезде из села, на улице Азизова. Большой участок у дороги обнесен забором высотой более трех метров из дербентского камня, за которым видна только крыша огромного дома, каких больше нет в Сергокале.

Что известно о сыновьях Омарова

Местный житель, пожелавший остаться анонимным, поделился с NEWS.ru, что знаком с Омаровым уже 40 лет: раньше они хорошо общались, но их пути разошлись, когда последний сначала стал депутатом Народного собрания Дагестана, а потом — главой Сергокалинского района. По словам мужчины, когда-то он даже агитировал коллег голосовать за Магомеда, называл его хорошим человеком и семьянином.

«Круг общения поменялся. В моем понимании, его круг — это коррупционный водоворот. А когда в водоворот попадаешь, он тебя засасывает. Если тебя поставят главой администрации, не исключено, что ты и сам коррупционером станешь. Это система такая», — сказал мужчина.

Также житель Сергокалинского района вспомнил, что во времена работы в банке «Эльбин» (до избрания депутатом) Омаров завел связи с бывшим председателем правительства республики Абдусамадом Гамидовым. Когда-то оба представителя власти даже ходили вместе на борьбу. Теперь Гамидов отбывает наказание за растрату примерно 40 млн рублей бюджетных средств.

У Омарова восемь сыновей. Двое из них — Адиль и Осман — по версии силовых ведомств, оказались в числе боевиков, которые атаковали синагогу и собор в Махачкале 23 июня. Третьим, как писали СМИ, был их родственник — племянник Магомеда Абдусамад Амадзиев. После задержания Омаров признался на допросе, что знал о «ваххабитских взглядах сыновей», однако якобы не поддерживал их на в этом.

В 2018 году местный портал «Оперативная линия» писал, что сыновья Омарова «охамели от безнаказанности», и приводил случай, когда молодые люди якобы попытались избить пожилого человека.

«Вообще, как целым районом может руководить тот, кто не в состоянии воспитать своих детей — для меня загадка, но оставим это на его совести. Сколько не называй свиней тиграми, они тиграми не станут, и в результате скоты, испуганно скуля, убрались восвояси», — возмущался тогда автор материала.

В 2018 году Омаров подавал иск на портал из-за этой статьи. В октябре 2019-го Сергокалинский районный суд оставил его без рассмотрения из-за неявки истца (Магомеда Омарова) по повторному вызову.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему в Сергокале не любят говорить об Омарове

Жители Сергокалы неохотно говорят об Омарове и его семье. Некоторые из местных негативно отзываются о нем и рассказывают об их предполагаемых преступлениях. «Они — беспредельщики. По разговорам женщин, они отнимают участки. У них все захвачено!» — считает одна из собеседниц NEWS.ru.

Другой житель района рассказал, что в свое время семья Омарова «отжала Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в Сергокале». Его односельчанин по имени Абдулла вспомнил, как Магомед мстил ему. Мужчина хотел пойти в политику и писал о махинациях главы, сообщил Mash.

»[Омаров] снял меня и жену с работы. Уже 10 лет как я безработный. Убрать [его] хотел. Не подсидеть, а именно убрать. Написал [на него] где-то штук 50 заявлений, ни одно не проверили. То, что у него было плохо, исправляли и говорили ему спасибо, а мне даже ни разу не ответили за все время», — пожаловался житель Сергокалы.

Мужчина назвал экс-главу района «страшным человеком». По данным Абдуллы, родственники Омарова якобы сожгли его кафе и неоднократно угрожали ему — даже пытались застрелить. Он вспомнил, как однажды неизвестные избили его толпой, после чего он около месяца провел в больнице.

«Отец всю жизнь был подлым человеком. А эти дети? Яблоки от яблони далеко же не падают», — подытожил Абдулла.

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