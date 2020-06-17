Опальный схиигумен Сергий отказался считать себя захватчиком монастыря

https://static.news.ru/photo/010bc6f6-b080-11ea-853d-fa163e074e61_660.jpg Схиигумен Сергий Фото: скриншот youtube.com

Схиигумен Сергий (Романов), отстранённый от служения решением патриарха Кирилла и подвергнутый церковному суду, заявил, что не захватывал Среднеуральский женский монастырь. По его словам, он лишь решил оставаться здесь, не подчиняясь решениям церковных властей, так не согласен с ними.

То, что его действия были расценены как захват, он назвал странной реакцией СМИ на происходящие события. Причиной своих действий священнослужитель назвал нежелание отдавать своих «чад, монахинь, послушниц, которых с божьей милостью собирал 18 лет» под руководство духовнику Ново-Тихвинского монастыря.

Я остался в монастыре в доме матери Божьей, чтобы дети не остались без отца, — заявил схиигумен Сергий в видеообращении, которое было обнародовано в Интернете.

Он заверил, что за время своей службы никогда не нарушал церковные каноны. При этом, отметил священнослужитель, именно он с соратниками стоял у истоков обители, создавая её долгие годы «на пустом месте».

Что касается настоятельницы монастыря игуменьи Варвары, которая была вынуждена покинуть обитель, то она и ещё четыре человека вместе с ней, по словам Сергия, ушли по собственному решению. Их никто не выгонял, они «покинули монастырь из-за страстей».

Схиигумен вернулся к служению несмотря на запреты правящего архиерея. Как заявили в Екатеринбургской епархии он отстранил от управления игуменью, назначенную решением Священного Синода в 2005 году. При этом охранять обитель Сергий призвал казаков и добровольцев. В итоге священник Георгий (Викторов), назначенный в монастырь для совершения богослужений, попасть на территорию обители не смог.

Вскоре после этого в монастыре побывали сотрудники правоохранительных органов. Они провели беседу с опальным схиигуменом и казаками, предупредив о недопустимости противоправных действий. Однако вмешиваться во внутрицерковный конфликт силовики не стали.

Схиигумена Сергия называют главой секты царебожников и бывшим духовным наставником депутата Госдумы Натальи Поклонской. Он попал в опалу, после того как резко высказался против приостановки работы храмов в условиях распространения коронавируса и проклял сторонников такой меры.

Первое заседание епархиального церковного суда, который должен разобраться в поведении схиигумена, состоялось 15 июня. Как писал NEWS.ru, священник на нём объявил патриарха гонителем веры, предавшем Церковь соблюдением норм Роспотребнадзора. После этого он покинул зал заседаний. Следующее должно состояться 24 июня.