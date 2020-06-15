Схиигумен Сергий объявил патриарха Кирилла гонителем веры

https://static.news.ru/photo/8a54da7c-af33-11ea-b0f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге прошёл церковный суд над схиигуменом Сергием (Романовым). Последний неоднократно выступал против закрытия храмов в эпоху пандемии коронавируса.

Вам осталось только обратиться к врачам и отрезать мой язык. Из дома пресвятой Богородицы я никуда не уйду. Мне и моим сестрам просто некуда идти. Вам придется выгонять нас из монастыря с полицией и Росгвардией, — цитирует его Daily Storm.

Помимо этого, священник пригрозил своей кончиной и заявил о полной готовности к этому. По словам Романова, у него уже есть гроб, крест и гвозди.

Святейший патриарх Кирилл из-за страха смерти принял решение закрыть храмы РПЦ и благословил выполнять указания санитарных врачей. Святейший патриарх Кирилл, синод, епископат не имеют никакой власти над церковью, — добавил схиигумен.

Это уже не первый раз, когда отец Сергий попадание под внимание общественности. До этого он пытался приобщить уральский школьников к ритуалу изгнания дьявола, предрекал убийство Путина и предостерегал население страны от возможности попасть в «электронное рабство».

Как писал NEWS.ru, схиигумен Сергий записал на видео новую проповедь, в которой требует «изгнать из России жидомасонов».