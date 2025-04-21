Щи по-царски: как сварить суп, от которого гости оближут пальцы

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Щи — это не просто суп, а настоящее русское чудо. Хотите научиться готовить их так, чтобы домочадцы просили добавки?

Ингредиенты:

500 г говядины на косточке;

3 л воды;

1/4 кочана капусты;

3 картофелины;

1 морковь;

1 луковица;

2 ст. л. томатной пасты;

3 зубчика чеснока;

лавровый лист;

соль, перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Бульон. Говядину заливаем водой, доводим до кипения, снимаем пену. Варим на медленном огне 1,5 часа. Овощи. Капусту шинкуем, картошку режем кубиками. Лук и морковь пассеруем на масле, добавляем томатную пасту. Сборка. В готовый бульон кладем картофель и капусту. Через 15 минут добавляем зажарку, лавровый лист и чеснок. Варим еще 10 минут. Подача. Разливаем по тарелкам, добавляем сметану и зелень.

Секрет: настоявшиеся сутки щи — в разы вкуснее!

Ранее сообщалось, что даже самые проверенные советы по жарке картошки не всегда помогают добиться идеального результата: картофель может разваливаться, пригорать или прожариваться неравномерно. А ведь хочется, чтобы он был с хрустящей корочкой, нежным внутри и ароматным. Секрет идеальной жареной картошки — в двойной обжарке.