Щи — это не просто суп, а настоящее русское чудо. Хотите научиться готовить их так, чтобы домочадцы просили добавки?

Ингредиенты:

  • 500 г говядины на косточке;
  • 3 л воды;
  • 1/4 кочана капусты;
  • 3 картофелины;
  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • 2 ст. л. томатной пасты;
  • 3 зубчика чеснока;
  • лавровый лист;
  • соль, перец по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Бульон. Говядину заливаем водой, доводим до кипения, снимаем пену. Варим на медленном огне 1,5 часа.
  2. Овощи. Капусту шинкуем, картошку режем кубиками. Лук и морковь пассеруем на масле, добавляем томатную пасту.
  3. Сборка. В готовый бульон кладем картофель и капусту. Через 15 минут добавляем зажарку, лавровый лист и чеснок. Варим еще 10 минут.
  4. Подача. Разливаем по тарелкам, добавляем сметану и зелень.

Секрет: настоявшиеся сутки щи — в разы вкуснее!

Ранее сообщалось, что даже самые проверенные советы по жарке картошки не всегда помогают добиться идеального результата: картофель может разваливаться, пригорать или прожариваться неравномерно. А ведь хочется, чтобы он был с хрустящей корочкой, нежным внутри и ароматным. Секрет идеальной жареной картошки — в двойной обжарке.