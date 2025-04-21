Щи — это не просто суп, а настоящее русское чудо. Хотите научиться готовить их так, чтобы домочадцы просили добавки?
Ингредиенты:
- 500 г говядины на косточке;
- 3 л воды;
- 1/4 кочана капусты;
- 3 картофелины;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- 3 зубчика чеснока;
- лавровый лист;
- соль, перец по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Бульон. Говядину заливаем водой, доводим до кипения, снимаем пену. Варим на медленном огне 1,5 часа.
- Овощи. Капусту шинкуем, картошку режем кубиками. Лук и морковь пассеруем на масле, добавляем томатную пасту.
- Сборка. В готовый бульон кладем картофель и капусту. Через 15 минут добавляем зажарку, лавровый лист и чеснок. Варим еще 10 минут.
- Подача. Разливаем по тарелкам, добавляем сметану и зелень.
Секрет: настоявшиеся сутки щи — в разы вкуснее!
Ранее сообщалось, что даже самые проверенные советы по жарке картошки не всегда помогают добиться идеального результата: картофель может разваливаться, пригорать или прожариваться неравномерно. А ведь хочется, чтобы он был с хрустящей корочкой, нежным внутри и ароматным. Секрет идеальной жареной картошки — в двойной обжарке.