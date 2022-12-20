Шевчук заявил, что не следил за ходом дела о дискредитации ВС РФ

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук не следил за ходом судебного процесса в отношении него по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, об этом музыкант рассказал в беседе с «Газетой.Ru». Согласно решению Советского райсуда Уфы, музыкант обязан выплатить денежный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Не знаю, мне сейчас не до них. Песни пишу. Добра и мира! — сказал фронтмен «ДДТ».

Ранее стало известно, что 19 декабря Верховный суд Башкирии не стал отменять штраф в отношении Шевчука по делу об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ), в котором лидера ДДТ 16 августа суд признал виновным.

Адвокат музыканта Александр Передрук в тот же день рассказал NEWS.ru, что сторона не согласна с решением суда и приговор будет обжалован. Правозащитник добавил, что также будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека.

Протокол на лидера музыкальной группы был составлен 18 мая после концерта «ДДТ» в Уфе. В полиции тогда пояснили, что административное дело было открыто «в связи с провокационными высказываниями музыканта в ходе концерта».

Ранее Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал хип-хоп-исполнителя Оксимирона (Мирон Федоров внесен Минюстом в список иноагентов) на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за антивоенное видео. Ролик был опубликован 24 февраля, его заметили 19 сентября.