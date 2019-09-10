Максим Шевченко Максим Шевченко Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский журналист Максим Шевченко рассказал, что никогда не подозревал в трусости главу Чечни Рамзана Кадырова. Выражение «дал заднего», использованное публицистом во время обсуждения приглашения в республику дагестанских учёных, может означать «изменил позицию», «пересмотрел взгляды».

Это является признаком «отнюдь не труса, но умного, ищущего истину человека», считает общественный деятель.

Согласен, что лучше такие выражения применять в узком кругу друзей, а не в публичной дискуссии об имаме Шамиле и ужасах геноцида народов Кавказа Российской империей. Именно поэтому я исправил свой тон разговора обо всём этом — и благодарен своим чеченским коллегам за напоминание о необходимости спокойного тона, — заявил Шевченко в своём обращении в социальной сети Instagram.

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По поводу упоминания меня в стриме Рамзана Кадырова. Я никогда не бываю пьяным’, но могу ошибаться, как все люди. Русское выражение «дал заднего» не означает обязательно «струсил», оно может означать «изменил позицию», «пересмотрел взгляды». Что является признаком отнюдь не труса, но умного, ищущего истину человека. Согласен, что лучше такие выражения применять в узком кругу друзей, а не в публичной дискуссии об имаме Шамиле и ужасах геноцида народов Кавказа Российской империей. Именно поэтому я исправил свой тон разговора обо всем этом - и благодарен своим чеченским коллегам за напоминание о необходимости спокойного тона. Сабр - основа ума. Я много прочитал за последние месяцы о Кавказской войне, в том числе и то, чего не читал раньше. Волосы дыбом встают и разум останавливается, когда читаешь о злодеяниях, творившихся на Кавказе Российской империей. Чеченские коллеги обещали мне диалог с чеченскими учеными, у которых есть не публиковавшиеся ранее документы о тех временах. Очень жду продолжения диалога. Это важная и серьезная тема. А Рамзана Кадырова я всегда уважал и уважаю, хотя и оставляю за собой право с ним в некоторых вопросах не соглашаться и спорить. Но я знал и уважал его отца, и никогда не забуду, что он и Евкуров были единственными действовавшими российскими политиками, выразившими соболезнование по поводу смерти Гейдара Джемаля и гибели Орхана Джемаля.

Публикация от Maxim Shevchenko (@shevchenkomax)

В августе текущего года Шевченко заявил, что Кадыров «сдаёт назад», приглашая в Чечню разных дагестанских учёных. Журналист назвал свои высказывания «резкими и обидными» для любого кавказца и мужчины. Он подчеркнул, что записал извинения после звонка спикера парламента региона Магомеда Даудова.

Кадыров в интервью, посвящённом годовщине начала Второй чеченской войны, сравнил предводителя боевиков Шамиля Басаева с имамом Шамилем — национальным героем чеченского и дагестанского народов, который в XIX веке возглавлял борьбу кавказцев с Российской империей. Эти слова политика оскорбили многих жителей Дагестана.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов заявил, что политик не высказывался в негативном ключе об имаме Шамиле и его роли в войне с Россией в XIX века на Кавказе. Поэтому критика в его сторону от жителей Дагестана является необоснованной.

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