https://static.news.ru/photo/178193d2-d3c4-11e9-b615-fa163e074e61_660.jpg Максим Шевченко Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский журналист Максим Шевченко рассказал, что никогда не подозревал в трусости главу Чечни Рамзана Кадырова. Выражение «дал заднего», использованное публицистом во время обсуждения приглашения в республику дагестанских учёных, может означать «изменил позицию», «пересмотрел взгляды».

Это является признаком «отнюдь не труса, но умного, ищущего истину человека», считает общественный деятель.

Согласен, что лучше такие выражения применять в узком кругу друзей, а не в публичной дискуссии об имаме Шамиле и ужасах геноцида народов Кавказа Российской империей. Именно поэтому я исправил свой тон разговора обо всём этом — и благодарен своим чеченским коллегам за напоминание о необходимости спокойного тона, — заявил Шевченко в своём обращении в социальной сети Instagram .

В августе текущего года Шевченко заявил, что Кадыров «сдаёт назад», приглашая в Чечню разных дагестанских учёных. Журналист назвал свои высказывания «резкими и обидными» для любого кавказца и мужчины. Он подчеркнул, что записал извинения после звонка спикера парламента региона Магомеда Даудова.

Кадыров в интервью, посвящённом годовщине начала Второй чеченской войны, сравнил предводителя боевиков Шамиля Басаева с имамом Шамилем — национальным героем чеченского и дагестанского народов, который в XIX веке возглавлял борьбу кавказцев с Российской империей. Эти слова политика оскорбили многих жителей Дагестана.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов заявил, что политик не высказывался в негативном ключе об имаме Шамиле и его роли в войне с Россией в XIX века на Кавказе. Поэтому критика в его сторону от жителей Дагестана является необоснованной.