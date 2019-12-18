https://static.news.ru/photo/d40d0d7e-219e-11ea-91bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soloviev Vladimir/facebook.com

Конфликт между Украиной и Донбассом был политически инициирован Москвой, а одним из его виновников стал телеведущий Владимир Соловьёв. Об этом заявил журналист Максим Шевченко, вспоминая происходящее в Незалежной в 2014 году.

Когда по телевидению на всю Украину говоришь, что украинцев не существует, это выдуманный народ, украинский — это диалект русского языка. Это же слышит вся Украина. Не надо было даже никакой бандеровщины, — поя снил он в эфире телеканала «Царьград».

Он отметил, что среди тех, кто отвечал за формирование антиукраинских настроений, были и Владимир Соловьёв, и Пётр Толстой. Шевченко подчеркнул, что именно поэтому он и не смог принять сторону Москвы.

Шевченко признался, что влюбился в Донбасс с первого взгляда. Он находился там и в тот день, когда народ захватил Верховный Совет, а потом оказался в Луганске, когда захватили здание СБУ.

Я не разделял ни одной секунды концепцию «Русского мира», считаю её просто олигархической концепцией, подавлением народной воли, народного движения. В этот момент началось моё принципиальное расхождение с Кремлём, — объяснил свою позицию журналист.

Ранее жители Донбасса назвали фамилию Соловьёва, перечисляя тех, кто вызывает у них доверие и является для них авторитетом. Владимира Путина выбрали 11,2 процента населения. Владимир Соловьёв оказался на втором месте, набрав 9,1 процента голосов.

Ранее Владимир Соловьёв заявил, что эскалация конфликта в Донбассе может закончиться тяжёлыми последствиями для украинской государственности. Так он прокомментировал заявление, что итогом саммита «нормандской четвёрки» станет либо разрешение конфликта в Донбассе, либо его эскалация, писал NEWS.ru.