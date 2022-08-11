Экс-чиновнику Шестуну добавили шесть месяцев колонии Экс-чиновнику Шестуну продлили 15-летний тюремный срок на шесть месяцев

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Александр Шестун в Подольском суде

Экс-главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну продлили тюремный срок на шесть месяцев, сообщила РИА Новости супруга Юлия Шестун, ссылаясь на постановление Домодедовский городской суд Подмосковья. Ранее экс-чиновник был приговорен к 15 годам колонии со штрафом в размере более 49 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на 8 лет.

В совокупности с предыдущим приговором суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет шесть месяцев. Мы будем обжаловать это решение, — сказала жена Шестуна.

25 декабря 2020 года Александр Шестун был приговорен к 15 годам колонии. По версии следствия, с 2003 по 2018 год он создал 47 компаний, которые незаконно получали земельные участки. Он же выдавал им бюджетные кредиты и в итоге заполучил имущество на миллиарды рублей.

По версии следствия, Шестун также оскорблял судью Подольского городского суда и угрожал ей убийством, когда рассматривалось дело о коррупции.

Сам Шестун назвал уголовное дело против него местью за отказ уйти в отставку. По его словам, ему угрожали глава управления «К» ФСБ Иван Ткачёв, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.