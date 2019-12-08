Спасатели доставили на берег шестерых рыбаков и ребёнка с оторвавшейся льдины на Горьковском водохранилище Ивановской области, сообщили представители регионального управления МЧС.
Ведомство добавило, что граждане не пострадали и медицинская помощь им не требуется. С ними провели разъяснительную беседу. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности,
Ранее NEWS.ru сообщал, что спасатели достали шестерых рыбаков, которые оказались заперты на льдине в Перми. Их унесло примерно на 30 метров от берега Камы.
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