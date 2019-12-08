https://static.news.ru/photo/df72ab20-19a0-11ea-b210-fa163e074e61_660.jpg Фото: 37.mchs.gov.ru

Спасатели доставили на берег шестерых рыбаков и ребёнка с оторвавшейся льдины на Горьковском водохранилище Ивановской области, сообщили представители регионального управления МЧС.

Ведомство добавило, что граждане не пострадали и медицинская помощь им не требуется. С ними провели разъяснительную беседу. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности, пишет «Интерфакс». К месту ЧП прибыли 16 человек и шесть единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке «Марс-700». Инцидент произошёл 8 декабря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спасатели достали шестерых рыбаков, которые оказались заперты на льдине в Перми. Их унесло примерно на 30 метров от берега Камы.