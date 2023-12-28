Шестеро фигурантов дела о покушении на Соловьева признаны экстремистами Росфинмониторинг признал экстремистами фигурантов дела о покушении на Соловьева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов шестерых фигурантов дела о покушении на телеведущего и журналиста Владимира Соловьева, следует из информации на сайте ведомства. Их задержали в апреле 2022 года.

В список попали Владимир Беляков, Андрей Волков, Максим Дружинин, Тимофей Мокий, Андрей Пронский и Владимир Степанов. По версии ФСБ, все шестеро были участниками запрещенной в России неонацистской организации и готовили убийство тележурналиста. При задержании у них обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, а также наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.

По словам Соловьева, покушение на него готовилось по заказу СБУ. Он также заявлял, что к этому причастен президент Украины Владимир Зеленский, который «угрожал ему лично». Позже СБУ опровергла причастность к планированию убийства.

В ноябре Второй Западный окружной военный суд решил освободить от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение Василия Стрижакова — одного из фигурантов дела о подготовке убийства журналиста. Согласно результатам психолого-психиатрических экспертиз, мужчина страдает бредовым шизофреноподобным расстройством и синдромом зависимости от стимуляторов.