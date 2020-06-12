Шесть столичных детских лагерей прошли санитарную экспертизу

https://static.news.ru/photo/a01ee8b0-ad63-11ea-ab01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Столичное управление Роспотребнадзора проверило восемь организаций отдыха и оздоровления детей с учётом новых рекомендаций на фоне пандемии коронавируса. Шесть из восьми проверенных детских лагерей получили положительные заключения.

Во всех прошедших экспертизу организациях провели косметический ремонт, закупили новое оборудование и мебель. Кроме того, в детских лагерях организовали профилактические мероприятия в связи с пандемией: приобрели медицинские маски, перчатки, бактерицидные облучатели, антисептики и не только. Кроме того, в скором времени все сотрудники организаций пройдут обследование на коронавирус.

Также по результатам исследований питьевой воды по микробиологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям все исследованные пробы соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как ранее передавал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал пока не пользоваться городскими детскими площадками.

По его словам, их могут открыть 23 июня, если будет позволять эпидемиологическая ситуация.