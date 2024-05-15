«Шесть случаев на 100 тысяч»: названы причины и частота инсультов у детей Фонд ОРБИ: причинами инсульта у детей являются инфекции, травмы и болезни крови

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Причины инсультов у детей чаще всего связаны с врожденными дефектами, инфекциями вроде менингитов или энцефалитов, а также с травмами и заболеваниями крови, заявили в Фонде ОРБИ, занимающемся борьбой с инсультом. Как говорится в материалах фонда, предоставленных NEWS.ru, проблемы с мозговым кровообращением у детей могут проявляться так же, как и у взрослых. Нередко первой жалобой становится сильная головная боль, нарушение движения глаз, затруднение речи и обездвиженность.

Инсульт в детском возрасте — это редкость. Случаи инсульта у детей в возрасте до 15 лет ежегодно встречаются с частотой примерно шесть случаев на 100 тысяч человек, — сказано в материалах.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 12 мая ученица воскресной школы в Подмосковье умерла предположительно от инсульта. Тело пятиклассницы без сознания нашла мама, приехавшие по вызову врачи констатировали смерть. Родственники со ссылкой на экспертизу говорят, что причиной случившегося мог стать гормональный сбой, связанный с подростковым периодом.

По данным канала, девочка вместе с двумя младшими сестрами вернулась домой из школы при храме в Балашихе, сходила за чипсами в магазин, а позже стала жаловаться на сильную головную боль.

Мать дала ей таблетку, но становилось только хуже. Девочка зашла в ванную умыться перед сном и там потеряла сознание, а изо рта у нее пошла пена с кровью. При этом близкие ребенка утверждают, что она ничем не болела, хорошо училась, участвовала в воскресных чтениях, росла в полной и благополучной семье. Запрещенных веществ в ее крови также не обнаружили.