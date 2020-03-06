https://static.news.ru/photo/bf0e21ce-5fab-11ea-aa26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за сутки зафиксированы шесть новых случаев заражения новым типом коронавируса. Пять из них — в Москве, один — в Нижнем Новгороде.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели, — говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

По данным на 6 марта, коронавирус выявлен у более чем 98 тысяч человек по всему миру, 3,3 тысячи заболевших умерли, более 55 тысяч — выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство здравоохранения Египта сообщило о 12 новых случаях заражения COVID-19, выявленных в стране.