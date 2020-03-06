В России за сутки зафиксированы шесть новых случаев заражения новым типом коронавируса. Пять из них — в Москве, один — в Нижнем Новгороде.
По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели, — говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
По данным на 6 марта, коронавирус выявлен у более чем 98 тысяч человек по всему миру, 3,3 тысячи заболевших умерли, более 55 тысяч — выздоровели.
Как ранее писал NEWS.ru, Министерство здравоохранения Египта сообщило о 12 новых случаях заражения COVID-19, выявленных в стране.
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