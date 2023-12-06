Шесть из десяти россиян экономят электричество ВЦИОМ: 58% жителей России экономят электроэнергию

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Больше половины жителей России (58%) экономят электроэнергию, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом 30% опрошенных выключают свет там, где он не нужен, а 23% респондентов используют энергосберегающие лампочки и технику.

Согласно ноябрьскому опросу ВЦИОМа, шесть из десяти россиян экономят электричество (58%, 2013 г. — 60%), причем делают это самыми разными способами, — говорится в сообщении.

Согласно результатам опроса, 65% от числа тех, кто отслеживает потребление электричества, удается экономить на оплате счетов. По финансовым мотивам экономят электроэнергию 37% россиян, в силу привычки — 37%, ради сбережения ресурсов на планете — 17%. Каждый третий житель России признался, что не предпринимает ничего для экономии электричества.

Ранее в преддверии 2024 года россияне рассказали, что больше всего опасаются роста цен, болезней и переживаний за детей. По результатам опроса аналитического центра НАФИ и страхового дома ВСК, перед наступлением нового года какие-либо страхи испытывают 93% граждан. При этом 70% опрошенных уверены, что негативные события их не коснутся. Еще 24% респондентов считают, что плохих и хороших ситуаций в грядущем году будет поровну.