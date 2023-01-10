Шесть чиновников в Новосибирске потеряли работу «в связи с утратой доверия» Шесть чиновников Новосибирской области уволили из-за коррупционных преступлений в 2022 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман на встрече с журналистами рассказал, что в 2022 году более 110 должностных и юридических лиц привлекли к административной ответственности за совершение коррупционных преступлений. Из них по статье «в связи с утратой доверия» были уволены шесть чиновников и полицейских. Как стало известно «МК в Новосибирске», сумма штрафов за такие преступления превысила 40 млн рублей.

По статье «в связи с утратой доверия» в Новосибирской области были уволены шесть чиновников и полицейских. В коррупционный список попали начальник отдела полиции Сузунского района Виталий Рубцов, его заместитель Андрей Родионов, замглавы Чановского района Андрей Тузов, старший инспектор отдела полиции по вопросам миграции Карасукского района Ольга Карпенко, депутат Заксобрания и судебный пристав из Калининского района, — сообщает «МК в Новосибирске».

Александр Бучман отметил, что ситуация с коррупцией находится под его особым контролем. По словам прокурора, все имущество чиновников и правоохранителей, законность приобретения которого в 2022 году не была доказана, было передано в пользу государства.

Ранее СК РФ по Новосибирской области сообщил о взятке, полученной начальником отдела по экономическим преступлениям Александром Умеровым. Сумма взятки составила 500 тысяч рублей. За нее Умеров обещал обеспечить незаконную деятельность игорного клуба.