Шесть человек обратились к врачам после взрыва в жилом доме в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге шесть человек обратились к медикам после взрыва в жилом доме из-за, предположительно, падения беспилотника, сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы. По его данным, на месте происшествия работали шесть выездных бригад скорой помощи, в том числе два реанимобиля.

Первая бригада медиков прибыла на место через 10 минут после вызова. На месте ЧП постоянно находится необходимое число медиков. За помощью к специалистам обратилось шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате чрезвычайного происшествия в пятиэтажном доме на Пискаревском проспекте повреждено как минимум 15 квартир. Предполагается, что взрыв произошел из-за падения беспилотника. Министерство обороны России пока не комментировало информацию.

Одна из жительниц дома рассказала, что «разнесло» всю ее квартиру. По словам женщины, взрыв произошел на втором этаже пятиэтажного дома, а она вместе с мужем и детьми проживают на первом. Семья в момент взрыва ночевала в другом месте.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате взрыва повреждено остекление балконов двух домов, жертв среди населения нет. Градоначальник также подчеркнул, что сейчас главной задачей является оценка уровня повреждений.