Шереметьево возобновит работу международного терминала D с 27 июля

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Московский аэропорт Шереметьево планирует 27 июля возобновить работу терминала D, закрытого 1 апреля в связи с ограничением международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Кроме того, с 15 июля будет восстановлено движение поездов межтерминального перехода аэропорта.

Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы терминала D (южный терминальный комплекс) в полном объёме, начиная с 00.00 мск 27 июля 2020 года, — цитирует РИА Новости директора по связям с общественностью аэропорта Анну Захаренкову.

Она также отметила, что Шереметьево полностью готово к восстановлению международных авиаперевозок с учётом новых требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей. В аэропорту, по её словам, соблюдаются все необходимые меры по профилактике распространения коронавируса.

Как писал NEWS.ru, Россия возобновит авиасообщение со странами СНГ раньше, чем с другими государствами. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Ранее приступить к поэтапному возобновлению международного авиасообщения, начиная со стран СНГ, предложил российским властям глава Росавиации Александр Нерадько. Полёты в дальнее зарубежье планируется открывать в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.