Щенок с пятью лапами родился в забайкальском селе

https://static.news.ru/photo/9d15cbbc-3f84-11eb-b2a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГОСВЕТСЛУЖБА ЗАБАЙКАЛЬЯ

Необычный щенок появился на свет в селе Александровский Завод Забайкальского края. У него пять лап, но это ничуть не мешает малышу радоваться жизни.

Пятая лапа развита из коленного сустава. Она подвижная, но короче остальных. На ней только один палец с коготком, что не влияет на здоровье щенка. Впрочем, при ходьбе он немного косолапит, передаёт «МК Чита» со ссылкой на государственную ветеринарную службу.

Малыш активный, смышлёный, очень преданный. Я отношусь к нему как к своему ребёночку, часто балую и в ответ получаю еще больше любви, — рассказала хозяйка щенка Татьяна Терентьева.

Специалисты местной ветеринарной станции предлагали ампутировать пятую конечность Малыша без вреда для его здоровья. Однако женщина отказалась, опасаясь за жизнь питомца.

Ранее в США, как писал NEWS.ru, мужчина спас щенка, который оказался в зубах крокодила.