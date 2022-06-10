Схемы подземелья: что известно об Олеге Митволе и его деле Экс-замглавы Росприроднадзора отправили в СИЗО по делу о мошенничестве при проектировании метро в Красноярске

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Олег Митволь

Сотрудники ФСБ задержали в московском аэропорту Внуково экс-замглавы Росприроднадзора и бывшего префекта Северного административного округа Москвы, а также политика и эколога Олега Митволя, когда он собирался выезжать за границу. Силовики подозревают его в хищении 900 млн рублей, выделенных проектной организации, связанной с Митволем, на строительство метрополитена в Красноярске. Суд в этом сибирском городе уже решил отправить его в СИЗО как фигуранта уголовного дела о мошенничестве. NEWS.ru узнал подробности этой истории.

Подробности дела

О задержании Митволя первоначально сообщил РБК, по данным которого это произошло ещё 8 июня во Внуково, откуда он якобы хотел лететь в Дубай. Однако, как выяснил NEWS.ru у адвоката политика, тот с семьёй направлялся в Турцию «на запланированный отдых», а оперативные мероприятия производились сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю 10 июня.

На Митволя завели уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), после чего суд в Красноярске избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц и 17 дней. В публикации на сайте суда политик упоминается как председатель совета директоров АО «Красноярский Трест инженерно-строительных изысканий» («КрасноярскТИСИЗ»).

Правоохранительные органы проводят проверку по факту выполнения проектных работ АО «КрасноярскТИСИЗ» в рамках заключённого госконтракта. Митволь Олег Львович находится во взаимодействии с правоохранительными органами. Избранная мера пресечения, установленная Красноярским районным судом, обжалуется в установленном законом порядке, — заявила NEWS.ru помощница Митволя.

По версии следствия, политика подозревают в якобы хищении 900 млн рублей, которые выделили «КрасноярскТИСИЗ» на строительство красноярского метро.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, утверждает, что Олег Митволь якобы признал вину и заключил сделку со следствием. Он добавил, что с фигурантом дела их «связывают многолетние товарищеские отношения».

Не хочется верить в фабулу обвинения (фальсификация проектной документации на строительство Красноярского метро), но и не верить невозможно. Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение). Это означает, что он признаёт свою вину и намерен изобличить других людей, причастных к совершению преступлений, — сообщил Хинштейн.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2019 году компания Олега Митволя заключила с красноярским госучреждением «Краевое транспортное управление» контракт на сумму 955 млн рублей на проектирование ветки метро в столице региона.

Примечательно, что до этого госзакупку пыталась оспорить контролируемая Сбербанком и АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Мост». В тексте жалобы указывалось на то, что срок создания проекта и выполнение сопутствующих работ ограничен тремя месяцами, а компания-исполнитель обязана иметь разрешение на доступ к гостайне для строительства секретных объектов (различные убежища и так далее). В «Мосте» утверждали, что для указанных работ в Красноярске этот допуск не требуется. В ФАС признали жалобу частично обоснованной, но в итоге контракт всё равно достался структуре Олега Митволя.

В декабре 2019 года АО «КрасноярскТИСИЗ» сдало первоначальный проект строительства ветки метро в Красноярске в Главгосэкспертизу, но впоследствии он был возвращён на доработку. В 2020 году Олег Митволь объяснял затянувшееся согласование пандемией, но в экспертном госучреждении заявляли, что работают в плановом режиме.

Как писало издание «Тайга.инфо», в 2020 году строительство красноярского метро было отложено на год — кабмин из-за начавшейся пандемии снял 18 млрд с программы «Чистый воздух», откуда должен финансироваться проект.

Из-за карантина и ситуации в экономике 18 млрд из «Чистого воздуха» правительство просто сняло. Минприроды не смогло отстоять. Это не только красноярское метро. Это речь идёт только о бюджете [2020] года. Соответственно, в любом случае, даже если бы мы сегодня получили положительное заключение, проект как минимум уходит на год, — комментировал Олег Митволь.

Впоследствии глава краевого Минтранса Константин Димитров заявлял, что положительное заключение Главгосэкспертизы на проектную документацию «будет получено в лучшем случае к концу 2020 года, и попасть в проектировку федерального бюджета 2021 года уже не удастся». В результате проект до сих пор не прошёл экспертизу. В октябре 2021 года Митволь заявлял, что из-за коррекции разработка проекта дополнительно потребует 687 млн рублей. Об этом он заявлял на фоне требований вице-премьера Марата Хуснуллина снизить стоимость строительства «хотя бы на 20–30%». Изначально общую стоимость ветки метро в Красноярске оценивали в 112 млрд, но в результате «оптимизации проектных решений» расходы на строительство «первого этапа первой линии» ограничили суммой в 89 млрд.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Котлован строящегося метрополитена в Красноярске

Как писало издание «Бабр24», «для того чтобы зайти на метростроительство, Олег Митволь в 2018 году купил акции красноярского АО „КрасноярскТИСИЗ“ и бахвалился тем, что увеличил оборот компании в пять раз».

«КрасноярскТИСИЗу» удалось заполучить подряд в размере одного миллиарда рублей на актуализацию проекта метро в Красноярске, которое было спроектировано в 90-х годах, с тех пор проект безнадёжно устарел. Циркулировали слухи, что победу компании Митволя в конкурсе на актуализацию проекта метро протежировал губернатор Александр Усс. Заполучив подряд на обновление проектно-сметной документации, бизнесмен положил глаз и на строительство, деньги на которое <...> выделит Федерация, — говорилось в публикации 2020 года.

История красноярской подземки

Решение о строительстве метро в Красноярске было принято ещё в 1983 году на уровне ЦК КПСС, в те времена необходимые для этого инженерно-технические изыскания также проводил трест «КрасноярскТИСИЗ». В 1991 году подготовка к строительству была свёрнута, но через несколько лет по инициативе тогдашнего губернатора края Валерия Зубова работы возобновились, в том числе подземные. В 2002 году из Сингапура в Красноярск был доставлен тоннелепроходческий комплекс, также шло строительство инфраструктуры. Но в 2011 году было принято решение о приостановке строительства метрополитена — местные власти склонились в пользу скоростного трамвая вместо подземки.

Вновь о красноярском метропролитене заговорили в преддверии президентских выборов 2018 года. За несколько дней до них на сайте краевого правительства сообщили, что после соответствующего поручения Владимира Путина вице-премьеру Александру Козаку федеральный кабмин «рассмотрит вопрос о выделении из федерального бюджета средств на возобновление строительства красноярского метрополитена в рамках государственной программы „Развитие транспортной системы“ на 2019–2023 годы». По словам Марата Хуснуллина, метро в Красноярске появится не позже 2025 года.

В феврале 2018 года губернатор Красноярья Александр Усс заявлял, что в строительство подземки вложили 12 млрд рублей, а на реализацию первой очереди потребуется около 60 млрд. В феврале 2022 года стало известно, что регион получит 89 млрд рублей на строительство метрополитена.

Митволь как бизнесмен, чиновник и эколог

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, АО «КрасноярскТИСИЗ» было образовано в 2005 году на базе одноимённого ФГУП. Компания отсчитывает свою историю с 1964 года — тогда она была создана «как ведущая изыскательская организация на территории Красноярского края и Тувинской АССР», говорится на сайте общества. Сегодня оно позиционирует себя как «крупнейшее за Уралом предприятие, специализирующееся в области инженерно-строительных изысканий и проектирования».

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Перегонный тоннель в горной выработке будущей станции глубокого заложения «Улица Копылова» (глубина 54 метра) строящегося метрополитена в Красноярске

С 2018 года гендиректором акционерного общества значится Владимир Николаевич Жарков. АО является учредителем ООО «Управляющая компания „Дальневосточная Строительная Компания“», одним из конечных владельцев которой также является Олег Митволь. Также он имеет отношение ещё к нескольким действующим компаниям: ООО «Компания полигон» (зарегистрирована в Москве, занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления), ООО «Производственная компания „Меркурий“» (зарегистрирована в Ачинске Красноярского края, занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина), ООО «Группа компаний „ТРЭНД“» (зарегистрирована в наукограде Троицке на территории Новой Москвы, занимается строительством), ООО «Методический центр по отходам» (зарегистрировано в подмосковном Долгопрудном, занимается оказанием консультационных и информационных услуг), ООО «„Альфа“ — Московский центр оценки квалификаций в сфере охраны окружающей среды» (зарегистрирован в подмосковном Долгопрудном, занимается сертификацией продукции, услуг и организаций).

По данным финансовой отчётности АО «КрасноярскТИСИЗ», самым успешным за последнюю пятилетку для компании был 2019 год, который общество завершило с чистой прибылью в 64,7 млн рублей, в 2020-м этот показатель упал до 43,206 млн, а в 2021-м — и вовсе до 1,7 млн.

По собственному утверждению, бизнесом Митволь начал заниматься в конце 1980-х — занимался оптовой торговлей, госзаказами, поставками авиатехники за рубеж, а также скупал акции промпредприятий для перепродажи более крупным инвесторам. В 1990-е был зампредом совета банка «Нефтяной Альянс», а также возглавлял совет директоров ОАО «Информационно-издательская группа „Новые Известия“», которое издавало газету «Новые Известия». На этом посту в 2003 году он, в частности, уволил главреда издания Игоря Голембиовского, после чего коллектив решил прекратить выпуск. По заявлению Митволя против Голембиовского и его заместителя Сергея Агафонова были заведены уголовные дела о выводе активов и преднамеренном банкротстве.

В 2004–2009 годах занимал пост замруководителя Росприроднадзора. В этой должности он был участником скандала с дачей Аллы Пугачёвой, обнаружив, что дом стоит рядом с водоёмом в нарушение норм, потребовал снести его, но история ничем не закончилась. Также он обвинял британскую нефтегазовую компанию Shell в экологическом ущербе от проекта «Сахалин-2», грозя отобрать лицензию на эксплуатацию шельфа.

Фото: Юрий Машков/ИТАР-ТАСС Олег Митволь

В 2009–2010 годах Митволь был префектом Северного административного округа Москвы. На этом посту он стал одним из первых в РФ гонителей ЛГБТ-сообществ. В частности, требовал закрыть гей-клуб «Душа и тело». Помимо этого, префект распорядился демонтировать вывеску с шашлычной «Антисоветская» по требованию председателя московского совета ветеранов Владимира Долгих. После этого 85-летний общественник стал депутатом Госдумы, а затем сенатором Совета Федерации.

Также Олег Митволь является главой экологического общественного движения «Зелёная альтернатива» и на этом посту неоднократно комментировал NEWS.ru различные острые темы, касающиеся уничтожения природных ресурсов и нанесения вреда окружающей среде.