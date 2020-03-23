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Священнослужители, пренебрегающие усиленными санитарными мерами в храмах в связи с распространением коронавируса, ведут себя безответственно и преступно. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Он пояснил, что речь идёт о настоятелях храмов и монахах, которые не соблюдают инструкцию патриарха Кирилла об усилении санитарных норм. По его словам, они демонстрируют пренебрежение как к священноначалию, так...