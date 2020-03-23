Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Москве занят разработкой схем лечения самых тяжёлых форм коронавируса нового типа, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.
По её словам, все ключевые схемы планируется верифицировать в течение 10 дней,
Как писал NEWS.ru, ранее Скворцова заявила, что разработка иммунных тестов, представляющих собой чипы, для выявления антител к коронавирусу нового типа закончится к 2 апреля. По её словам, после завершения работы над иммунными тестами их планируется запустить в массовое производство — не менее 50 тысяч в месяц.
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