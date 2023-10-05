Схему перелета «Луны-26» в Роскосмосе могут изменить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Станция «Луна-25»

Специалисты Роскосмоса рассматривают возможность изменения перелета орбитальной миссии «Луна-26» к естественному спутнику Земли, учитывая опыт «Луны-25», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. Окончательное решение по схеме перелета примут по результатам технического проекта.

В настоящее время рассматривается изменение схемы перелета КА (космического аппарата — прим. NEWS.ru) «Луна-26» с учетом опыта миссии «Луна-25, — рассказали в Роскосмосе.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. После выдачи на аппарат импульса для формирования его предпосадочной орбиты связь с космическим аппаратом прервалась. Он столкнулся с поверхностью Луны и прекратил существование.

В Роскосмосе ранее назвали причину крушения станции «Луна-25». Оно могло произойти из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, связанного с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л. В госкорпорации уточнили, что распределение команд в массивах данных имеет случайный характер, из-за чего в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров.