«Шелковая юбка и пиджак»: стилист о создании праздничного образа Стилист Старовойтова посоветовала надеть шелковую юбку вместе с белым жакетом в Новый год

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Чтобы создать образ для Нового года, не обязательно покупать дорогое платье, можно приобрести лишь одну вещь, которая сделает его праздничным, и дополнить тем, что уже есть в гардеробе, рассказала «Радио 1» стилист Наталья Старовойтова. По ее словам, это может быть шелковая юбка, которую можно надеть с обычной белой рубашкой или белым пиджаком. Также эксперт посоветовала дополнить праздничный образ аксессуарами и макияжем.

Например, это может быть шёлковая юбка. Блестящие ткани в вечернее время хорошо отражают на себе искусственное освещение — это выглядит нарядно. Не забывайте добавлять макияж и аксессуары, например крупные серьги. Юбку можно надеть с простой белой рубашкой или с красивым белым пиджаком, а также можно добавить нарядную обувь, — рассказала Старовойтова.

Также стилист посоветовала шелковое платье в бельевом стиле в качестве новогоднего наряда. Оно недорого стоит и при этом является универсальной вещью, которую легко использовать как для ежедневного ношения, так и в качестве вечернего платья, отметила эксперт. Она уточнила, что молочные оттенки хорошо смотрятся в вечернее время, поэтому в Новый год можно надеть брюки и рубашку такого цвета и светлую обувь.

Историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев ранее посоветовал женщинам при выборе наряда для празднования Нового года обратить внимание на одежду серебряного цвета. Коротким платьям лучше по возможности предпочесть длинные, а мини-юбка является худшим вариантом для данного праздника, пояснил эксперт. По его словам, в будущем году в моду войдут ткани с люрексом, блестками и пайетками, которые также можно использовать в новогоднем наряде.