Шеф-повара рассказали, как сделать правильный выбор в суши-барах и ресторанах японской кухни. Так, владелец ресторана в Лас-Вегасе Санг Пак считает, что не лучшим выбором будет темпура — обжаренные в масле рыба или овощи в тесте.
По его словам, проблемой этого блюда является масло, которое могут не поменять после приготовления предыдущего заказа. Кроме того, темпура не подходит тем, кто придерживаться диеты. Об этом
По словам шеф-повара Кийо Икеды, вечером не надо покупать закуски или гарниры, в которых используют сашими — сырое филе мяса, рыбы и морепродуктов, нарезанных тонкими ломтиками. Они могут быть приготовлены из остатков, от которых ресторан не захотел избавиться.
Ранее NEWS.ru сообщал, что повара ресторана японской кухни в Калининграде, после посещения которого отравились 13 человек, оказались больны сальмонеллёзом. Об этом сообщили в местном Роспотребнадзоре. Эксперты взяли пробы с приготовленных блюд и сырых ингредиентов. После анализа они выяснили, что на продуктах находятся патогенные микроорганизмы сальмонеллы. Среди работников кафе такие организмы переносили су-шеф и повар.
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