https://static.news.ru/photo/c352bed6-5b3f-11ea-8ae9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Шеф-повара рассказали, как сделать правильный выбор в суши-барах и ресторанах японской кухни. Так, владелец ресторана в Лас-Вегасе Санг Пак считает, что не лучшим выбором будет темпура — обжаренные в масле рыба или овощи в тесте.

По его словам, проблемой этого блюда является масло, которое могут не поменять после приготовления предыдущего заказа. Кроме того, темпура не подходит тем, кто придерживаться диеты. Об этом сообщает Insider.

По словам шеф-повара Кийо Икеды, вечером не надо покупать закуски или гарниры, в которых используют сашими — сырое филе мяса, рыбы и морепродуктов, нарезанных тонкими ломтиками. Они могут быть приготовлены из остатков, от которых ресторан не захотел избавиться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что повара ресторана японской кухни в Калининграде, после посещения которого отравились 13 человек, оказались больны сальмонеллёзом. Об этом сообщили в местном Роспотребнадзоре. Эксперты взяли пробы с приготовленных блюд и сырых ингредиентов. После анализа они выяснили, что на продуктах находятся патогенные микроорганизмы сальмонеллы. Среди работников кафе такие организмы переносили су-шеф и повар.