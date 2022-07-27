Шеф-повар развеял миф о плохих кулинарных способностях женщин Шеф-повар Белькович: призвание мужчин — гриль, плита и мясо

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Молодой шеф-повар и ведущий кулинарного шоу «ПроСто кухня» Александр Белькович не считает, что женщины готовят хуже мужчин. Однако мужчины-повара немного серьезнее относятся к своему делу, рассказал он в интервью «МК в Питере».

Возможно, мужчины просто относятся к этому делу немножко серьезнее. Хотя в целом я, конечно, так не считаю. К примеру, в одном из моих ресторанов шефом работала девушка. Все очень удивлялись этому факту, но для меня главное — талант! — поделился профессионал.

Кулинар также отметил, что чаще всего призвание мужчин — гриль, плита и мясо. В то же время женщины являются хорошими кондитерами. Тем не менее шеф делает акцент на том, что каждый человек способен стать профессионалом в любой сфере, независимо от пола.

Врачи ранее рассказали, какие биологические различия есть у мужчин и женщин, кроме половых. Согласно исследованиям, у женщин хуже развито пространственное мышление и чаще бывают проблемы с пищеварением. Мужчинам сложнее адаптироваться к изменениям окружающей среды, и они чаще страдают атеросклерозом.