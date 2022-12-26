Шеф-повар рассказал, сколько хранятся новогодние блюда Шеф-повар Ножкин: запеченное мясо следует употребить в течение двух суток

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Срок годности многих новогодних блюд истекает менее чем через день после приготовления, тогда как некоторые из них могут храниться в холодильнике почти неделю, рассказал РИАМО шеф-повар Никита Ножкин. По его словам, овощные салаты нужно есть в первую очередь и готовить непосредственно перед подачей на стол. Салаты с рыбой и морепродуктами испортятся через 12 часов после приготовления, а с мясом — через 18 часов, уточнил эксперт. Он добавил, что запеченное мясо или курицу можно хранить в холодильнике в течение двух суток.

Запеченная птица или мясо хранятся в холодильнике до двух суток. Лучше переносят многочисленные разогревания курица и буженина, а утка и баранина практически полностью теряют вкус. Продукт, приготовленный в вакуумном пакете, пролежит в холодильнике неделю после охлаждения, — рассказал Ножкин.

Для сохранения холодца и заливного после Нового года важно переложить их в контейнер и поставить в холодильник. Икру, по его словам, лучше переложить в стеклянные банки — там она сможет храниться до шести дней. Бутерброды с новогоднего стола лучше даже и не пытаться сохранить, так как хлеб становится влажным, и в нем быстро начинают распространяться опасные бактерии.

Диетолог Наталья Павлюк ранее посоветовала: чтобы сделать новогоднее застолье менее вредным для организма, следует отдать предпочтение белковым блюдам и овощам. По ее словам, запеченная без кожи курица содержит минимальное количество вредных жиров. Вместо тортов и сладкого лучше поставить на новогодний стол фруктовые салаты, посоветовала эксперт. Также она предостерегла от чрезмерного употребления алкоголя, так как это вредно не только само по себе, но способствует перееданию.