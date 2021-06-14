Шеф-повар рассказал об опасных частях курицы

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Эксперт по здоровому питанию, шеф-повар и кулинарный блогер Сергей Синицын в интервью радио Sputnik заявил, что употребление некоторых частей курицы в пищу может нанести вред здоровью.

Если в курицу попадают какие-то паразиты или её пичкают какими-нибудь химикатами, в первую очередь страдают внутренние органы. Как правило, это потроха, они самые опасные, — указал Синицын.

Самым же безопасным, по его мнению, является белое мясо грудки. Его тоже следует подвергать усиленной термической обработке.

Курицу нужно как минимум два раза варить: первый раз — несколько минут и слить бульон, дальше варить достаточно долго. Так она будет максимально безопасна для употребления в пищу, — пояснил эксперт.

Куриное мясо всегда следует предварительно проварить, независимо от того, какое блюдо будет готовиться.

Жарить курицу, запекать её, тушить или томить — это индивидуально на усмотрение каждого человека, но предварительно курицу советую подварить, чтобы не тревожиться про паразитов и про целую кучу антибиотиков, — добавил Синицын.

Он также предупредил о различных уловках, к которым прибегают продавцы продукта.

Некоторые производители проделывают манипуляции с продуктами, вводят растворы, замачивают, чтобы птица стала больше. Человек видит на прилавке достаточно плотную, жирную, сочную тушку, а на самом деле ничего хорошего в этом нет, — отметил эксперт.

По его мнению, при выборе тушки следует обращать внимание на то, чтобы на коже не было каких-либо проколов, чтобы от неё не шёл запах аммиака или химикатов.

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