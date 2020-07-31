Шеф-повар рассказал о сроке службы сковороды

https://static.news.ru/photo/31b9766c-d3c2-11ea-8b78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шеф-повар и телеведущий Сергей Синицын заявил, что первым признаком необходимости менять сковороду служит пригорание пищи. По его словам, данный нюанс портит саму еду и доставляет дискомфорт при готовке.

Такую посуду давно пора поменять, поскольку она может быть опасна для здоровья. Поцарапанная сковорода выделяет вредные вещества, её лучше не использовать. Выбрасывайте, если она портит вам удовольствие от приготовлении еды, — отметил Синицын в интервью радио Sputnik.

Если по какой-то причине, хозяйка не хочет расставаться с такой сковородой, посуде можно обеспечить вторую жизнь, считает шеф-повар. Он предлагает жарить на ней продукты, которые не станут прилипать к поверхности. Посуда остаётся пригодной, например, для поджаривания орехов и семечек, или подсушивания хлеба. Также на ней можно приготовить стейк, застелив дно пергаментом.

Синицын не советует мыть кухонный инвентарь в посудомоечной машине, поскольку она использует достаточно агрессивную среду.

Если мы хотим, чтобы антипригарное покрытие дольше сохранялось, нет необходимости использовать агрессивные моющие средства, — пояснил шеф-повар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Синицын рассказал, какие блюда можно приготовить из гречки, чтобы не пришлось выбрасывать запасы. По его словам, самым простым способом разнообразить вкус крупы является добавление различных масел с розмарином, тимьяном или базиликом. При этом он отметил, что при приготовлении нужно отталкиваться не от рецепта, а от того, какие продукты есть в наличии.