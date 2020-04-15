Общество

Шеф-повар рассказал, какую еду опасно заказывать на дом

17:02, 15 апреля 2020 11
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заказывать домой сырые морепродукты во время самоизоляции не рекомендуется, поскольку они чаще всего не свежие. Об этом рассказал шеф-повар Владимир Мухин.

Сырое — устрицы, морские ежи, — они все, к сожалению, просто не свежие,цитирует его РИА Новости.

Мухин добавил, что поставщики, в связи с ограничением работы ресторанов из-за коронавируса, замораживают большую часть продукции. По его мнению, стоит заказывать только ту еду, что должна подвергаться термической обработке. При этом блюда азиатской кухни лучше всего заказывать в проверенных ресторанах.

Ранее NEWS.ru писал, что потребительские привычки жителей столицы претерпели изменения за время вынужденного нахождения дома. Теперь большинство клиентов сервисов доставки заказывают еду раз в 1–3 дня.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях