Шеф-повар рассказал, как выбрать идеальную тушёнку

Эксперт качества пищевых технологий и шеф-повар Евгений Данко в беседе с «Радио 1» дал совет, как выбрать качественную тушёнку.

По словам специалиста, чтобы не разочароваться в тушёнке, нужно серьёзно подойти к её покупке. По мнению Данко, брать нужно только тушёнку в стеклянной банке, потому что стекло — это идеальная среда для консервирования. К тому же, так гораздо проще выбрать качественный продукт.

В таких банках сверху должен быть слой жира порядка пол сантиметра. Мясо в них должно просматриваться со всех сторон, не должно быть никаких пустот.

Что касается металлических банок: пока не вернут ГОСТы и не введут уголовную ответственность за их несоблюдение, брать их не надо! — советует шеф-повар.

Данко считает, что если покупатель всё-таки решился приобрести тушёнку в металлической банке, то стоит удостовериться, что она не окислилась, не вздулась, а её содержимое не булькает.

Ранее Россельхознадзор выявил высокий процент фальсификации консервов из сайры. Ведомство проверило 858 новых производственных электронных документов на производство консервов из сайры и нашло признаки подделки в 448.