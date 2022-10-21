Шеф-повар раскрыл секрет того, как не позволить молоку подгореть Шеф-повар Крюков: чтобы молоко не пригорело, нужно добавить воды

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Шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков в беседе с NEWS.ru рассказал, что делать, чтобы избежать подгорания молока — для этого необходимо добавить воды на дно емкости, в которой планируется кипятить жидкость. Такой защитный слой должен быть не более мизинца.

Чтоб молоко не пригорело — налейте обычной простой воды толщиной с мизинец, тогда молоко не будет пригорать, — сказал Крюков.

Шеф-повар также поделился секретом того, что делать, чтобы молоко не убегало. Крюков напомнил, что нельзя ставить температуру выше средней. По его словам, следует не давать молоку закипать, удерживая огонь на минимальном уровне.

В любом случае, любой человек, который берется за готовку, должен понимать, что отходить от готовящегося блюда нельзя — ты должен за ним следить, — подытожил шеф-повар.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала подходящее любому человеку молоко. По ее словам, совсем жирный продукт брать не стоит, поскольку среднестатистическому жителю подойдет напиток от 2,5% до 3,5% жирности. При этом она призвала при покупке быть внимательным, иначе возникает риск купить «кота в мешке» и навредить своему здоровью.