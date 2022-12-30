Шеф-повар поделился рецептом салата, который разнообразит новогодний стол Шеф-повар Лобачев: салат с огурцами, помидорами и перцем разнообразит новогодний стол

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Традиционными символами новогоднего застолья уже многие годы остаются салат оливье, мандарины и шампанское, но многие хотят разнообразить праздничное меню чем-нибудь новым. Глава правления АНО поддержки и развития индустрии общественного питания Международного альянса профессиональных кулинаров, шеф-повар Валентин Лобачев в беседе с «Радио 1» поделился рецептом простого и вкусного салата, который, заверил он, точно не повредит фигуре. Нужны листья салата, огурцы и помидоры, а также болгарский перец, авокадо и яйцо пашот.

Понадобятся свежие листья салата, сочные огурцы и помидоры, болгарский перец. Заправьте овощи качественным оливковым маслом. Добавьте спелое авокадо, которое создает кремовую консистенцию. Все перемешайте и сверху положите яйцо пашот. По вкусу салат можно украсить гренками, — гласит рецепт.

В статье также отмечается, что салат оливье, который стал традиционным новогодним блюдом, назван в честь французского повара Люсьена Оливье, хотя изначально его творение было не салатом, а набором закусок. Посетители его ресторана, которым наскучило меню, смешали все ингредиенты, и так родился уже легендарный салат. Мандарины стали украшением новогоднего стола в советские годы, когда мандарины были в дефиците, говорится в материале. А вот появление шампанского на празднике, по одной из легенд, берет начало в 1812 году, когда войско Наполеона привезло много бутылок, готовясь праздновать победу над русскими.

Ранее, в преддверии праздника NEWS.ru поделился лучшими рецептами блюд для новогоднего стола. Кроме того, чтобы «задобрить кролика», чей год мы встретим по китайскому календарю, на стол нельзя ставить угощения из крольчатины и обязательно должны быть блюда из овощей.