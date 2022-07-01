Шеф-повар ответил на вопрос о лучшей заправке для окрошки Шеф-повар Малышев: заправка для окрошки зависит от личных предпочтений человека

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Не существует однозначного ответа на вопрос, какая заправка для окрошки является наилучшей, так как это дело вкуса каждого отдельно взятого человека, заявил шеф-повар Григорий Малышев в беседе с Lenta.ru. Он напомнил, что летом на дачах у многих россиян растут «три слона» окрошки — огурцы, картофель и редис.

Это основные опоры окрошки, те самые «три слона». Еще яйцо, назовем его черепахой, это исконные продукты, которые добавляют все всегда и везде, но если вы не добавите редис, ничего страшного, — уточнил Малышев.

Он добавил, что существует множество рецептов приготовления окрошки. По словам шеф-повара, кто-то добавляет в нее хрен, кто-то сливочное масло, некоторые перетирают в этот суп яичные желтки. Малышев считает, что для приготовления этого блюда можно использовать практически любую заправку. Главное, не забыть добавить соль и перец, чтобы рецепторы сфокусировались на вкусе.

Если у тебя есть желание что-то сделать и изменить, окрошка для тебя, потому что в ней ты можешь творить все что угодно, потому что правил никаких нет. Это как картина, вопрос лишь в том, получится ли у тебя красиво, — резюмировал шеф-повар.

Ранее член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков поделился рецептом популярного летнего блюда — окрошки. Традиционно окрошку делают на кефире или квасе. По словам спикера, квас можно использовать темный или белый, на березовом соке. Сам он рекомендует делать блюдо на айране или тане либо добавлять молочную сыворотку.