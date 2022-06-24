Шеф-повар оценил пригодность для питья московской воды из-под крана Шеф-повар Данко: воду из-под крана в Москве после лёгкой очистки можно пить

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Воду из-под крана в Москве после лёгкой очистки можно пить, сообщил шеф-повар и эксперт качества пищевых технологий Евгений Данко «Радио 1». Он отметил важность минерализации: её границы для питья составляют от 120 единиц до 300, чем больше — тем выше сорт.

Минерализация московской воды из-под крана — 250 единиц, но требуется лёгкая доочистка механическими фильтрами, и получится фактически нормальная питьевая вода. Бактерий там нет, бояться этого не надо, — сказал Данко.

Что касается воды в бутылках, «здесь всё довольно плохо — из десяти видов качественных не больше трёх», добавил он. Шеф-повар также призвал ориентироваться на pH-уровень питьевой воды, он должен составлять от 8,0 до 9,5 включительно.

Председатель правления Ассоциации питьевой воды в розлив Артём Старостин ранее посоветовал ориентироваться на свой комфорт, выбирая между бутылкой воды из пластика или стекла. Разницы в качестве нет, его одинаково контролируют у воды в любой упаковке, объяснил он. При покупке любой воды в первую очередь он посоветовал проверить срок годности и плотно ли закрыта крышка. Если её уже вскрыли, время хранения воды сокращается до одного — трёх дней, но её всё равно лучше выпить за 12 часов.