Шеф-повар объяснил, почему запас круп бесполезен, если «случится страшное» Шеф-повар Прокофьев: крупы хранятся всего пару лет, запасаться ими на черный день бесполезно

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Запасаться крупами, чтобы быть готовым к тому, что «случится страшное», бесполезно, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» историк кулинарии, шеф-повар Антон Прокофьев. Он объяснил, что бакалея долго не хранится.

Поверьте, если случится страшное, то от голода это вас всё равно не спасет, а через пару лет придется выкинуть. Жалко, — сказал повар.

Он уточнил, что хранить крупы нужно в банке, а банку в закрытой тумбочке, при температуре 18--20 градусов. Иначе в запасах заведутся жучки.

Ранее диетолог Наталия Гридина сообщила, что самыми бесполезными для организма крупами являются манка и белый шлифованный рис. Также практически бесполезна быстрозавариваемая овсянка, поскольку в ней мало клетчатки и полезных микроэлементов.

Кроме того, овсянка полезна не всем, предупредила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова. По ее словам, овсянка противопоказана людям с индивидуальной непереносимостью и склонным к аллергии. Кроме того, есть такую кашу можно не более двух-трех раз в день.