Шеф-повар назвал преимущества «бабушкиных» схем питания Шеф-повар Кузнецов: полноценные завтраки с кашей, супы и компоты полезны для здоровья

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Старые добрые схемы питания, которые практиковали еще наши бабушки и дедушки, очень полезны для здоровья, рассказал в беседе с LIFE.ru бренд-шеф Максим Кузнецов. По его словам, полноценные завтраки, регулярное употребление супов и компотов снабжают организм необходимыми веществами в нужных пропорциях.

Так, на завтрак Кузнецов посоветовал готовить кашу. Подойдет гречка, в которой содержится много полезного для костей и мышц железа, а также овсянка, снижающая уровень холестерина и тем самым полезная для сердца и сосудов. Кроме того, большое содержание пищевых волокон в кашах помогает контролировать вес. Для разнообразия вместо сахара в каши можно добавить мед или кусочки фруктов.

Завтракать нужно всегда — именно это заряжает нас энергией на предстоящий день, — подчеркнул эксперт.

Обед, по его словам, должен соответствовать проверенной поколениями схеме «первое — второе — компот». Так, супы с мясом и овощами — это сбалансированный набор белков, жиров и углеводов, которые улучшают самочувствие. Если есть суп хотя бы 2–3 раза в неделю, это благотворно отразится на работе ЖКТ и приведет в порядок баланс жидкости.

На второе Кузнецов порекомендовал отдавать предпочтение блюдам с высоким содержанием белка, например, запеченной куриной грудке с овощным гарниром или нежным котлетам в панировке. А морс из свежих ягод или компот придают свежести и дачному застолью, и рабочим будням в офисе, они быстро утоляют жажду и помогают организму избежать обезвоживания.

Не забывайте и про салат. Традиционный микс из помидоров, огурцов и лука, заправленный растительным маслом, это мощный антиоксидант, поддерживающий сердечно-сосудистую систему. Добавляйте в него и зелень, которая способствует укреплению иммунитета, — подчеркнул специалист.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, что сделать шаурму полезным блюдом помогут свежие и нежирные продукты. Так, вместо классических соусов можно использовать греческий йогурт с большим содержанием белка.