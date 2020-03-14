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Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку, которую допускают хозяйки при приготовлении борща.

По его словам, испортить вкус супа способна зажарка, делающая блюдо слишком жирным.

Поджарка — овощной аналог мяса, то есть используется для создания жирного наваристого бульона, — пояснил он.

Повар отметил, что допускает приготовить небольшой микс из моркови и свёклы по стандартному рецепту, однако если сделать богатую зажарку и добавить её в не менее богатый мясной бульон — «получится катастрофа». Самойлов рекомендует не жарить свёклу, морковь и лук, а тушить их без добавления масла или же сразу добавлять в бульон.

Эксперт подчеркнул, что испорченный борщ невозможно спасти никакими приправами, соусами и заправками., передаёт «Днепропетровская панорама» .

Как писал NEWS.ru, ранее шеф-повара рассказали, как сделать правильный выбор в суши-барах и ресторанах японской кухни. Так, владелец ресторана в Лас-Вегасе Санг Пак считает, что не лучшим выбором будет темпура — обжаренная в масле рыба или овощи в тесте.