Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку, которую допускают хозяйки при приготовлении борща.
По его словам, испортить вкус супа способна зажарка, делающая блюдо слишком жирным.
Поджарка — овощной аналог мяса, то есть используется для создания жирного наваристого бульона, — пояснил он.
Повар отметил, что допускает приготовить небольшой микс из моркови и свёклы по стандартному рецепту, однако если сделать богатую зажарку и добавить её в не менее богатый мясной бульон — «получится катастрофа». Самойлов рекомендует не жарить свёклу, морковь и лук, а тушить их без добавления масла или же сразу добавлять в бульон.
Эксперт подчеркнул, что испорченный борщ невозможно спасти никакими приправами, соусами и заправками., передаёт
Как писал NEWS.ru, ранее шеф-повара рассказали, как сделать правильный выбор в суши-барах и ресторанах японской кухни. Так, владелец ресторана в Лас-Вегасе Санг Пак считает, что не лучшим выбором будет темпура — обжаренная в масле рыба или овощи в тесте.
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