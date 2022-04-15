Шеф-повар дал совет по выбору свинины для шашлыка

При выборе мяса для шашлыка необходимо обратить внимание на его эластичность, цвет и аромат. Для этого перед покупкой его нужно прощупать и почувствовать запах, посоветовал шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков. Специалист рассказал, что идеальным для шашлыка будет парное мясо «только что с забоя», однако подойдёт и охлаждённый вариант, пишет «Москва 24».

По аромату мясо не должно отдавать никакой кислотой. Только лёгким молочным запахом. Смотрим по упругости. Надавливаем на мясо сами либо просим продавца. Образовавшаяся ямка должна сразу восстанавливаться. Если этого не происходит, значит, мясо несвежее, — сказал Крюков.

Шеф-повар отметил, что нежелательно покупать свинину в вакуумной упаковке. В случае если выбора нет, то важно, чтобы цвет мяса был светло-розовым, а его подложка сухая.

По его словам, самый сочный шашлык получится из шеи, поскольку в процессе приготовления вытапливаемый жир насыщает мясо и делает его очень нежным. Для более постного лучше подойдёт свиная вырезка, карбонат или окорок.

Ранее врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кульменко призвал россиян не злоупотреблять шашлыком в майские праздники. По словам врача, любителям пикников следует помнить, что мясо — не тот продукт, которым можно злоупотреблять. Считается, что за один раз можно съедать не более 100 граммов красного мяса. Ещё лучше снизить этот объём до 70 граммов.