«Шавка на слона»: в ГД о решении Киева писать «Россия» с маленькой буквы Депутат ГД Драпеко возмутилась решению Киева писать «Россия» с маленькой буквы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине разрешили писать слова «Россия» и с маленькой буквы, потому что уже не знают, как задеть нашу страну, рассказала NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, это решение — глупость, которой не стоит уделять внимания.

Нечего сказать тут кроме того, что они дураки. Пусть пишут, как хотят, Россия и Москва от этого меньше или хуже не становятся. Они уже не знают, как задеть, лают как шавка на слона. История такая была у Крылова, вот тут примерно также. Просто глупость, даже комментировать не стоит, — рассказала Драпеко.

Ранее стало известно, что нацкомиссия Украины по стандартам государственного языка одобрила написание слов «Россия», «Российская Федерация» и «Москва» с маленькой буквы. Написание слов со строчной буквы больше не будут классифицировать как отклонение от нормы.

До этого сообщалось, что во Львовской области родители школьников напали на учителя, говорящего на русском языке. Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман назвал их душевнобольными людьми. Он подчеркнул, что украинцы являются неотъемлемой частью русского народа, а украинский — диалект русского языка. По словам парламентария, России важно завершить свою миссию на Украине, только тогда русский язык перестанет считаться на Украине преступлением.