Шашлык будет вкуснее с этими закусками — 3 простых рецепта

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Шашлык — это всегда праздник! Но что подать к нему, кроме зелени и овощей? Эти 3 закуски — битая редиска, битые огурцы и пикантная заливка — сделают ваш стол ярким и запоминающимся.

1. Битая редиска

Ингредиенты:

редис — 8–10 шт.;

укроп — 1 пучок;

чеснок — 3–5 зубчиков;

кинза — по вкусу.

Приготовление:

Редис слегка отбейте кухонным молотком, чтобы он треснул. Мелко нарежьте зелень и чеснок, смешайте с редисом. Залейте заправкой (см. ниже) и дайте настояться 15 минут.

2. Битые огурцы

Ингредиенты:

огурцы — 6 шт.;

чеснок — 3–4 зубчика;

укроп — 1 пучок.

Приготовление:

Огурцы отбейте, как редис. Добавьте измельченный чеснок и укроп. Залейте заправкой и оставьте на 10 минут.

3. Пикантная заливка

Ингредиенты:

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

уксус 5% — 3–4 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты и полейте закуски.

Эти закуски станут хитом любого пикника! Они простые, вкусные и не требуют сложных ингредиентов. Попробуйте — и ваши гости будут в восторге!

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