Шашлык — это всегда праздник! Но что подать к нему, кроме зелени и овощей? Эти 3 закуски — битая редиска, битые огурцы и пикантная заливка — сделают ваш стол ярким и запоминающимся.
1. Битая редиска
Ингредиенты:
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редис — 8–10 шт.;
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укроп — 1 пучок;
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чеснок — 3–5 зубчиков;
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кинза — по вкусу.
Приготовление:
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Редис слегка отбейте кухонным молотком, чтобы он треснул.
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Мелко нарежьте зелень и чеснок, смешайте с редисом.
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Залейте заправкой (см. ниже) и дайте настояться 15 минут.
2. Битые огурцы
Ингредиенты:
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огурцы — 6 шт.;
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чеснок — 3–4 зубчика;
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укроп — 1 пучок.
Приготовление:
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Огурцы отбейте, как редис.
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Добавьте измельченный чеснок и укроп.
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Залейте заправкой и оставьте на 10 минут.
3. Пикантная заливка
Ингредиенты:
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соль — 1 ч. л.;
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сахар — 1 ч. л.;
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черный перец — по вкусу;
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уксус 5% — 3–4 ст. л.;
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оливковое масло — 1 ст. л.
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты и полейте закуски.
Эти закуски станут хитом любого пикника! Они простые, вкусные и не требуют сложных ингредиентов. Попробуйте — и ваши гости будут в восторге!
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