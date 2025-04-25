Шашлык — это всегда праздник! Но что подать к нему, кроме зелени и овощей? Эти 3 закуски — битая редиска, битые огурцы и пикантная заливка — сделают ваш стол ярким и запоминающимся.

1. Битая редиска

Ингредиенты:

  • редис — 8–10 шт.;

  • укроп — 1 пучок;

  • чеснок — 3–5 зубчиков;

  • кинза — по вкусу.

Приготовление:

  1. Редис слегка отбейте кухонным молотком, чтобы он треснул.

  2. Мелко нарежьте зелень и чеснок, смешайте с редисом.

  3. Залейте заправкой (см. ниже) и дайте настояться 15 минут.

2. Битые огурцы

Ингредиенты:

  • огурцы — 6 шт.;

  • чеснок — 3–4 зубчика;

  • укроп — 1 пучок.

Приготовление:

  1. Огурцы отбейте, как редис.

  2. Добавьте измельченный чеснок и укроп.

  3. Залейте заправкой и оставьте на 10 минут.

3. Пикантная заливка

Ингредиенты:

  • соль — 1 ч. л.;

  • сахар — 1 ч. л.;

  • черный перец — по вкусу;

  • уксус 5% — 3–4 ст. л.;

  • оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты и полейте закуски.

Эти закуски станут хитом любого пикника! Они простые, вкусные и не требуют сложных ингредиентов. Попробуйте — и ваши гости будут в восторге!

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