Шашлычников и поджигателей в Москве начали выявлять в усиленном режиме

https://static.news.ru/photo/1826a10c-b49b-11ea-9589-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудников надзорных органов МЧС в Москве перевели на усиленный режим работы для выявления шашлычников, использующих мангалы в неположенных местах, и тех, кто несанкционированно поджигает сухую растительность. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы городского главка ведомства.

В МЧС подчеркнули, что личный состав перевели на усиленный режим работы после установления в столице жаркой погоды. К мероприятиям привлекли примерно 200 человек. В ведомстве организовали плановые осмотры на поднадзорных территориях им выезды для выявления сжигания отходов, травы и не только.

За прошедшие выходные на территории лесопарковых зон в Москве провели 450 мониторингов. За два дня в МЧС пресекли семь случаев использования мангалов в запрещённых местах и разведения открытого огня вне оборудованных для этого пространств.

С населением также проведено более 1,4 тысячи инструктажей по разъяснению требований и правил поведения в лесопарковых зонах и особо охраняемых природных территориях, — приводит РИА Новости сообщение от столичного главка ведомства.

Как ранее передавал NEWS.ru, двое блогеров в Санкт-Петербурге оштрафованы решением суда после того, как разожгли мангал и пожарили шашлык на Сенной площади. Им вменили мелкое хулиганство и нарушение режима самоизоляции.