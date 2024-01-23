Шарлоту проведут судебно-психологическую экспертизу SHOT: Шарлоту проведут судебно-психологическую экспертизу по просьбе адвокатов

Фото: Альберт Дзень/ТАСС

Эдуард Шарлот

Певцу Эдуарду Шарлоту проведут судебно-психологическую экспертизу. Как сообщает Telegram-канал SHOT, адвокаты артиста настаивают, что у него биполярное расстройство, что и привело к неадекватному поведению. Если диагноз подтвердится, Шарлота могут отправить на принудительное лечение.

Канал утверждает, что Шарлот сидит в камере СИЗО с тремя мужчинами и, по его словам, его редко выводят на прогулки. К заключенному приезжали девушка и его отец, просивший выпустить сына под залог.

Шарлот уехал за рубеж и, находясь в Ереване, сжег свой российский паспорт. Родина встретила певца тремя уголовными делами: два дела по статье за реабилитацию нацизма и еще одно — по статье об оскорблении чувств верующих. После этого за сожжение паспорта было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Похищение или повреждение документов».

По совокупности статей певцу может грозить до шести лет лишения свободы. Адвокат Сергей Жорин выразил сомнения в том, что Шарлоту удастся избежать наказания.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Шарлот отправил покаянное письмо патриарху Кириллу около двух недель назад. Он попросил прощения у главы Русской православной церкви и заявил, что «кается» и готов искупить вину.