Шарлоту может грозить до шести лет колонии по новому уголовному делу SHOT: на Шарлота завели пятое уголовное дело

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT пишет, что в отношении певца Шарлота возбуждено пятое уголовное дело по статье «Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети „Интернет“». По данным канала, артисту может грозить до шести лет колонии.

Как стало известно каналу, причиной еще одного дела стала давняя публикация Шарлота в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в которой он якобы угрожает русскоязычной аудитории. Отмечается, что сейчас пост уже удален.

Ранее певцу стало плохо во время судебного заседания о продлении ареста. Адвокат Алексей Лапузин отметил, что музыканту вызвали скорую, медики готовы были его госпитализировать, но суд счел, что жизни артиста ничто не угрожает, и оставил под стражей до 24 июля.

Ранее Шарлот в суде принес извинения президенту РФ за ролик, на котором разорвал его портрет. Он объяснил свой поступок тем, что был «одурманен проамериканской пропагандой». Также певец отправил покаянное письмо патриарху Кириллу.

Он попросил прощения у главы Русской православной церкви и заявил, что кается и «готов искупить вину». Отец Эдуарда рассказал, что письмо он отправил по просьбе сына. До этого Шарлот публиковал в соцсетях ролик, на котором портит свой военный билет и прибивает его к кресту вместе с портретом патриарха.