Шарлот попросил передать извинения SHAMAN и Мизулиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN

Арестованный музыкант Шарлот попросил передать его извинения певцу SHAMAN и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, передает Telegram-канал SHOT. Он заверил, что извинится перед ними сразу же, как только встретится лично. Но поскольку музыкант будет находиться в СИЗО минимум до 24 января, Шарлот передал извинения через сотрудников.

По данным SHOT, на допросах Шарлот ведет себя спокойно и предельно вежливо. Артист также заявлял, что на родине он хочет «переродиться и смыть позор». До этого певец заявлял, что не признает SHAMAN ни композитором, ни автором песен, и вызывал его на музыкальную дуэль. А про Екатерину Мизулину выкладывал оскорбительную песню.

Решение суда об аресте Шарлота было вынесено 2 декабря. Артист обвиняется в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма. Свою вину он признал.

Исполнителю грозит до шести лет лишения свободы. Ранее адвокат Сергей Жорин усомнился в том, что Шарлоту удастся избежать этого наказания. В беседе с NEWS.ru юрист намекнул, что решение в отношении артиста уже может быть принято.

Шарлот вернулся в Россию из Армении 22 ноября и сразу был задержан в аэропорту Пулково. В сентябре музыкант сообщал, что готов вернуться на родину, и признавался, что долгое время заблуждался в отношении политических решений властей в России. Как он пояснил после задержания, причиной тому стали оппозиционные YouTube-каналы.