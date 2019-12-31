Житель Карачаево-Черкесии нашёл лопнувший воздушный шарик с запиской. Это оказалось письмо, которое маленькая девочка из Австрии отправила Санте.
Мужчина нашёл переводчика, который рассказал, что в письме ребёнок попросил платье из мультика, платок и скутер.
Несколько человек собрали деньги и купили подарки. Также они нашли в Австрии человека, готового сыграть Санту. На Рождество малышка получила всё, что просила,
Ранее, как писал NEWS.ru, сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс поучаствовал в игре «Тайный Санта», организованной порталом Reddit. Миллиардеру и филантропу выпало поздравить с Рождеством жительницу штата Мичиган Шелби. Девушка получила от предпринимателя подарки, общий вес которых составил порядка 37 кг.
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