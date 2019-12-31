https://static.news.ru/photo/8446f3ec-2c91-11ea-a14a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Карачаево-Черкесии нашёл лопнувший воздушный шарик с запиской. Это оказалось письмо, которое маленькая девочка из Австрии отправила Санте.

Мужчина нашёл переводчика, который рассказал, что в письме ребёнок попросил платье из мультика, платок и скутер.

Несколько человек собрали деньги и купили подарки. Также они нашли в Австрии человека, готового сыграть Санту. На Рождество малышка получила всё, что просила, передаёт Mash.

Ранее, как писал NEWS.ru, сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс поучаствовал в игре «Тайный Санта», организованной порталом Reddit. Миллиардеру и филантропу выпало поздравить с Рождеством жительницу штата Мичиган Шелби. Девушка получила от предпринимателя подарки, общий вес которых составил порядка 37 кг.