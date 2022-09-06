«Шариат не обязывает»: муфтий об инциденте с хиджабом в тюменской школе Муфтий Крганов: шариат не обязывает носить девочкам хиджаб до совершеннолетия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов

В Тюмени произошел скандал со школьницей в хиджабе — тогда учитель отказалась пускать в школу девочку с платком на голове. Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов отметил, что носить хиджаб детям необязательно. В отношении школьниц нет такого непреложного правила, особенно если речь идет об ученицах начальных классов, сказал муфтий «Царьграду».

Шариат не обязывает носить хиджаб до совершеннолетия. Что касается девушек после совершеннолетия, то есть соответствующие аяты в священном Коране, которые предписывают женщинам надевать платки, — пояснил муфтий.

1 сентября директор школы № 88 в Тюмени не впустила пятиклассницу в учебное заведение из-за того, что та пришла на уроки в платке. Инцидент произошел в День знаний. Ранее девочка не надевала головной убор, но в этом году ее родители решили, что дочь должна носить платок. После скандала с родителями ученицу пустили в школу. Руководитель учреждения попыталась аргументировать свое решение тем, что устав школы запрещает одежду с религиозными атрибутами. При этом девочка была одета строго по форме, но с платком на голове.

Замглавы Тюменской области Алексей Райдер поддержал девочку и выразил надежду на то, что такое больше не повторится.