Шарапова назвала жизнь Ефремова «историей большого обмана»

https://static.news.ru/photo/885c4ae0-aaef-11ea-80c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Таганского суда

Ведущая Арина Шарапова назвала произошедшее с Михаилом Ефремовым «историей большого обмана». Артист создал о себе «сказочное» представление, но на деле оказался далёк от этого образа, пояснила она.

Эти прекрасные актёры имеют ту самую вторую жизнь, о которой многие даже не подозревают, — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда», добавив, что училась с Ефремовым в одной школе.

Гостьей эфира была телеведущая Елена Ханга. Она отметила, что пьянство за рулём — трагедия для России:

Мне кажется, это драма нашей страны, потому что вот таких «михаилов ефремовых» в стране сколько угодно. Мы привыкли к пьяным за рулем, для нас нормально.

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян.

Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК (нарушение ПДД). Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.