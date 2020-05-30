Шапошников заработал в 2019 году около 2 млрд рублей

Мосгордума представила сведения о доходах и обязательствах имущественного характера. В тройку лидеров по заработанным средствам попали председатель Алексей Шапошников, глава депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева и журналист Сергей Медведев.
Согласно документу, доход Шапошникова за 2019 год составил почти 2 млрд рублей, Николаевой — 156,9 млн рублей, а Медведева — 25,9 млн рублей.
Меньше всех в прошлом году заработала коммунистка Екатерина Енгалычева. Её доход составил 167,8 тысяч рублей. Однако в её безвозмездном пользовании по-прежнему находится три квартиры, два машиноместа и автомобиль марки Lexus.
Как информировал NEWS.ru, 22 мая 2020 года Госдума поддержала новый срок публикации сведений о доходах депутатов.
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