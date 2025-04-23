«Шанинке» запретили набор студентов на год Рособрнадзор запретил «Шанинке» набор студентов из-за неисправленных нарушений

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Рособрнадзор временно запретил прием студентов в Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинка»), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на учебное заведение. Это решение было принято после того, как вуз не исправил нарушения, выявленные в ноябре 2024 года.

Отмечается, что повторная проверка, проведенная в апреле 2025 года, показала, что учебное заведение не устранило все замечания. В дополнение к запрету на прием студентов, руководству «Шанинки» было выдано предписание с требованием исправить нарушения до 11 июля.

Ранее стало известно, что правительство установит квоты для приема на платные места в российских университетах с 1 сентября 2026 года. Соответствующий законопроект рассматривают в Госдуме. Реализация этой меры позволит повысить качество образования, заявила депутат Ольга Пилипенко.

До этого Рособрнадзор вынес предостережения 17 российским вузам, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что большинство нарушений связано с несоблюдением требований для экзаменов мигрантов.

В начале апреля сообщалось, что в РЭУ им. Г. В. Плеханова проводилась плановая работа согласно федеральному законодательству о воинском учете. Так в вузе ответили на вопрос о том, что некоторые студенты не смогли попасть в вуз из-за аннулированных пропусков.