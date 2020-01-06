https://static.news.ru/photo/ffee1d9a-32a9-11ea-a4f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: chp45/vk.com

Расстрелявший восемь человек в военной части в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов обратился в письме к семьям своих жертв.

Я хотел служить, защищать Родину, после службы я и дальше хотел связать свою жизнь с армией. Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда, — передаёт Telegram-канал Baza.

25 октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Представители Минобороны заявили, что происшествие якобы не связано с воинской службой, хотя отец солдата усомнился в версии властей и заявил, что сын был неконфликтным человеком. В настоящий момент Шамсутдинов находится под арестом.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат солдата Рамиля Шамсутдинова, устроившего бойню в Забайкальском крае, рассказал, какие детали могут повлиять на приговор военнослужащему. По словам Руслана Нагиева, смягчить наказание солдату может уголовное дело против военного, который признался в издевательствах над Шамсутдиновым.